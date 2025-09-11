İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra ziyaretinin her adımında protestolarla karşılaşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırıyı kınarken Gazze konusunda endişelerini dile getirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Londra'da Herzog'u ağırlayan Starmer, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadığını belirtti.

Bu saldırıyı "kabul edilemez" olarak niteleyen Starmer, bu eylemin İngiltere'nin önemli bir müttefikinin egemenliğini ihlal ettiğini, barışa da fayda sağlamayacağını vurguladı.

Starmer, Gazze konusunda ise endişelerini dile getirerek İsrail'den bu gidişatı değiştirmesini istedi.

Herzog'a insan yapımı kıtlığa son verme çağrısında bulunan Starmer, bunu sağlamak için saldırıları durdurmak ve yardımların bölgeye girişinin sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

İki lider Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesi gerektiğine işaret ederken Starmer, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir otobüse düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Starmer, İsrail ve İngiltere'nin iki eski müttefik olduğunu, bölgede barışın yanında İsrailliler ve Filistinliler için daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İki lider, bu gelecekte Hamas'ın herhangi bir rol oynamayacağını da sözlerine ekledi.

- Moderatör Herzog'un sözünü kesti

Kaldığı otelin önünden görüşmelerini gerçekleştirdiği noktalara kadar protestolarla karşı karşıya kalan Herzog, Starmer ile görüşmenin ardından düşünce kuruluşu Chatham House'a gitti.

Burada da yüzlerce Filistin destekçisinin protestolarıyla karşılaşan Herzog, Chatham House'da yaptığı konuşmada, İngiltere uçağında olduğu için Katar saldırısından haberi olmadığını iddia etti.

Starmer ile görüşmesinin "iki müttefik arasında geçen zor bir görüşme" olduğunu kaydeden Herzog, "Filistin devletinin tanınması gibi tek taraflı adımların olumsuz etkileri olur." diye konuştu.

İngiltere'nin Filistin devletini tanımasının bölgeye barış getirmeyeceğini savunan Herzog, Filistin devletini tanıyan tüm ülkelerin yanlış dostu seçip yanlış yaptığını kaydetti.

Gazze'de kıtlık olmadığını ve yeterli yardımın girdiğini belirten Herzog, yardımların Hamas tarafından satıldığı iddiaları karşısında moderatör Chatham House Direktörü Bronwen Maddox, konuşmayı kesti.

Maddox, bu konuda hiçbir kanıt olmadığını söylerken yardım dağıtma sistemine Birleşmiş Milletler'in dahil edilmesi yönündeki yorumları hatırlattı.

Herzog, Gazzelilerin başka ülkelere sürülmesi gibi bir politikalarının olmadığını da belirtti.

Chatham House'taki toplantının sonuna kadar bina önünde protestolar devam etti. Herzog'un Chatham House'dan çıkışında "Hapse atın" sloganları atıldı.