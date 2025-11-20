İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 2 yıl süren soykırım saldırılarında 19 bin Filistinli öğrenciyi öldürdü, 28 binini de yaraladı.

Filistin Eğitim Bakanlığı, Dünya Çocuk Hakları Günü dolasıyla Gazze'deki soykırıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten başlattığı ve 2 yıldan fazla süren Gazze'deki soykırımda Filistinli çocukların ağır bedel ödediğine işaret edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzlerce okul ve anaokulun yok edildiği veya hasar gördüğü belirtildi.

Gazze'deki soykırım saldırılarında 19 bin okul çağındaki çocuğun öldürüldüğü, 28 bine yakın öğrencinin ise yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinli çocuklara yönelik zulümlerinin devam ettiği vurgulandı.

Uluslararası topluma, Filistinli çocuk ve öğrencilerin korunması, eğitim hayatlarının iyileştirilmesi gibi konularda acil adımlar atılması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında 69 binden fazla Filistinli öldü, 170 binden fazlası da yaralandı.