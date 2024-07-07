İsrail genelinde yüzlerce kişi Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için esir takası anlaşması imzalanması ve erken seçim talebiyle "direniş günü" sloganıyla protestolar düzenliyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, ülkedeki hükümet karşıtı grupların çağrısı üzerine "direniş günü" sloganıyla düzenlenen gösterilerde Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümeti protesto ediliyor.

Başkent Tel Aviv ve diğer kentlerde göstericiler, sabah saatlerinden itibaren bazı yolları ve kavşakları trafiğe kapattı. İsrail polisi, yolu açmak için bazı noktalarda göstericilere güç kullanarak müdahale etti.

Protestocu bazı gruplar da hükümet karşıtı sloganların yazılı olduğu ve marşların çalındığı araçlarla konvoylar gerçekleştiriyor.

Onlarca gösterici, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve diğer kabine üyeleri ile milletvekillerinin evlerinin önünde toplandı.

Bazı göstericiler de Batı Kudüs'teki tramvay yolunda eylem yaparak hattı bir süreliğine kapattı.

Protestocu gruplar, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'deki hükümeti "Gazze'deki esirlere ve sokaktaki göstericilere karşı kayıtsız kalmakla" suçlarken erken seçim çağrısıyla gün boyu protesto, yürüyüş ve eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.

Akşam saatlerinde de Tel Aviv'de İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut'un genel merkezi önünde "genel greve gidilmesi" talebiyle eylem yapılacak. Batı Kudüs'te ise Netanyahu'nun konutuna doğru yürüyüşler düzenlenmesi planlanıyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzunca süredir müzakereler devam ediyor. Arabulucuların hazırladığı son ateşkes taslağını Hamas heyetinin onayladığı bildirilmişti.

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, hafta sonu Doha'ya gidip temaslarda bulunmuştu. İsrailli yetkililer, "tarafların ilk defa bir anlaşmaya bu kadar yakın olduğunu" belirtmişti.

İsrail'in bu hafta müzakerelere devam etmesi için bir heyeti Kahire'ye göndermesi bekleniyor. ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü William Burns'un de aynı şekilde Katar'da görüşmelere katılacağı aktarılıyor.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 323'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 679 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 570 Filistinli hayatını kaybetti.