İsrail'in, Hayfa Limanı'nın hedef alınması ihtimaline karşın, ülkeye gelen ithalatın korunması ve ABD'nin Gazze kıyısında kurmayı planladığı limana ulaşmadan önce malların inceleneceği bir kontrol noktası görevi görecek bir liman olması için Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden bir liman satın alma çalışması yürüttüğü belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesine göre, İsrail Limanları Şirketi Başkanı Yitzhak Uzi başkanlığında bir heyet, İsrail’den Kıbrıs Rum Kesimi’ne gitti.

Haberde, Hayfa Limanı’ndan bir güvenlik tehdidi olması durumunda, İsrail’in mal ithalatını korumasının önemine dikkat çekilerek, Rum Kesimi'nden alınması muhtemel limanın ABD’nin Gazze sahiline kuracak olduğu limana ulaşmadan önce gelecek malların teftişi için bir kontrol noktası olacağının altı çizildi.

Söz konusu girişimin, deniz lojistik hizmetlerindeki zorluklar ve ulusal güvenlik senaryolarına karşılık ülkeye ithalat için deniz yollarından çözümler bulunması amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Böyle bir satın alma maliyetinin yaklaşık 140 milyon dolar olarak planlandığına işaret edilen haberde, Kıbrıslı Rumların da bu teklife sıcak baktıkları kaydedildi.

Girişimin henüz ilk aşamada olduğu, müzakerelerin ileri düzeye ulaşması ve konunun kapsamlı incelenmesinin ardından Ulusal Güvenlik Konseyi’ne konunun sunulacağı aktarıldı.

Haberde, İsrail’in savaş sonrasında Gazze’nin imarı için bu limandan istifade edeceği ifade edildi.

Öte yandan söz konusu liman satın alma girişiminin yalnızca Gazze’deki durumla ilişkili olmadığı ancak, kuzeyden Hizbullah’ın Hayfa Limanı’nı hedef almasının muhtemel olduğuna vurgu yapıldı. Böyle bir durumda, yük gemilerinin İsrail’e gelecek malları Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki limandan ülkenin güneyindeki Eşdod ya da Eilat limanlarından birine taşıyacağı vurgulandı.

Ayrıca, Hint Avrupa Ekonomi Koridoru Projesine işaret edilen haberde, bu durumda Hindistan’dan gelecek malların, İsrail limanlarından Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki muhtemel İsrail limanına ve oradan da Avrupa’ya taşınmasının söz konusu olacağına ilişkin ihtimallerin düşünüldüğü kaydedildi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı geçen cumartesi günü, Limanlar Şirketi Başkanı Başkanlığında bir heyetin adadaki limanlardan birini satın almak üzere araştırma yapmak için pazartesi günü Kıbrıs Rum Kesimi’ne gideceğini duyurmuştu.