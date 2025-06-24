İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek İsrail ordusuna Tahran’daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu.

İsrail ordusunun İran'dan füze atıldığını iddia etmesi üzerine Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusuna Tahran'daki hedeflere şiddetli hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesi İran'ın füze ateşleyerek ihlal ettiğini öne süren Katz, İsrail hükümetinin ateşkesin her türlü ihlaline karşı sert biçimde karşılık verme politikası kapsamında, Başbakan Binyamin Netenyahu ile koordinasyon içinde İsrail ordusuna söz konusu emri verdiğini ifade etti.

Aynı şekilde, İsrail'de iktidar ve muhalefetten de İran'a yönelik saldırılara karşılık verilmesi çağrıları geldi.

Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, İran'dan füze atıldığı iddiaları üzerine, sosyal medya hesabından, "Tahran titreyecek." paylaşımı yaptı.

Muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı ateşkes ilan ettikten 3 buçuk saat sonra İran'dan ateş açıldı. Sineye çekmemeli, geri durmamalıyız, anında karşılık vermeliyiz." ifadesini kullandı.

İran: (Ateşkese rağmen) İsrail saat 09.00'a kadar ülkeye saldırılarını sürdürdü

İran devlet televizyonu, Hatemu'l Enbiya Merkezi Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari'nin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Siyonist saldırgan rejim (İsrail), bu sabah saat 09.00'a kadar üç aşamada İran topraklarındaki bazı merkezlere saldırdı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri'nin daha önce hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını ve İsrail'in ağır bedel ödeyeceğini duyurduğu hatırlatmasında bulunuldu.

İsrail gece saatlerinde İran'da füze rampalarını vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden önce gece saatlerinde İran'da fırlatılmaya hazır füze rampalarına hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu sözcülüğü, hava kuvvetlerinin İran'da fırlatılmaya hazır füze rampalarını vurduğunu belirterek, saldırılara ilişkin video görüntüleri yayınladı.

İsrail'in açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve İran arasında ateşkesin uygulamaya girdiği duyurusundan dakikalar öncesinde yapıldı.

İsrail ordusu, Trump'ın açıkladığı ateşkesin ardından İran'dan yeni füzeler atıldığını öne sürdü

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yeni füze atışlarının tespit edildiği ileri sürüldü.

"İran'dan ateşlendiği öne sürülen füzeler nedeniyle" sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından, Hafya başta olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenler devreye girdi.

İsrail basını, İran'dan 2 füze fırlatıldığını ve bunların hava savunma sistemlerince ima edildiğini iddia etti. Haberde ayrıca İsrail'in kuzeyinde herhangi bir isabet olmadığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu bir süre sonra halka sığınaklardan çıkabileceklerini duyurdu.

İran'dan fırlatılan füzelerden birinin doğrudan isabet ettiği İsrail'in güneyinde ölü sayısı 4'e yükseldi

İsrail basını, Trump’ın ateşkesin saatler içinde yürürlüğe gireceği duyurusunun ardından yapılan 6 misilleme dalgasında 15 civarında balistik füze atıldığını aktardı.

Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Birüssebi'de ölü sayısı 4'e çıkarken aralarında saldırı nedeniyle paniğe kapılanlar da dahil olmak üzere 20'si hafif 22 yaralı olduğu bildirildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.

İsrail basını, 5 misilleme dalgasının ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ateşkesin 07.00'de devreye girmesinden kısa bir süre önce, son balistik füze dalgasının ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleştiğini öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, vatandaşların sığınakların yakınında bulunmasına gerek kalmadığı duyuruldu.

İran, ateşkesten dakikalar önce İsrail'i 14 füzeyle vurduğunu duyurdu

İran Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin dün geceki suçlarına karşılık, düşmana dayatılan ateşkesin yürürlüğe girmesine dakikalar kala Devrim Muhafızları Ordusu Sadık Vaat 3 Harekatı'nın 22. dalgasında işgal altındaki topraklara 14 füze atarak Siyonist rejimin askeri ve destek merkezlerini imha etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ateşkesten dakikalar önce gerçekleştirilen saldırılar, "İsrail için tarihi ve unutulmaz bir ders" olarak nitelendirildi.

İran, İsrail'e füze atıldığı iddiasını yalanladı

Devlet televizyonunun konuya ilişkin haberinde, İsrail'e füze atıldığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Haberde, 'Siyonist rejime, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan işgal topraklarına füze atıldığına ilişkin haberler doğru değil." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca İran devlet televizyonu, Genelkurmay Başkanlığının İsrail'e füze atıldığı iddiasını yalanladığını aktardı.

Haberde, “Genelkurmay Başkanlığı, son saatlerde İran'dan işgal topraklarına füze atıldığı iddialarını yalanladı.” ifadesine yer verildi.

İsrail'in son saldırısında Tahran'da 12 yerin hedef alındığı belirtildi

İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Tahran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Mutemediyan, "Tahran ilinde bu sabah 12 nokta düşman tarafından saldırıya uğradı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarında 120 binanın tamamen yıkıldığını aktaran Mutemediyan, 500 binanın ise hasar aldığını kaydetti.

İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail ordusu: Şiddetle karşılık vereceğiz

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, katıldığı durum değerlendirmesi oturumunda, "İran'ın ateşkesi feci biçimde ihlali karşısında, şiddetle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İran: İsrail’e herhangi bir saldırısına kararlı yanıt vereceğiz

İran devlet medyasına yansıyan açıklamada, İran halkının direniş ve kararlılıkla hareket ettiği belirtilerek, son saldırıların İsrail’in ihlallerine karşı meşru bir yanıt olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin “cesaretle hareket ettiği” ve düşmanın saldırganlığına “zamanında ve orantılı karşılık verdiği” belirtilerek, “Bu süreçte İran’a bağlı güçler, düşman hedeflerini etkili şekilde vurmuş, saldırganın geri adım atmasına neden olmuştur” denildi.

Yüksek Konsey, 12 gün süren çatışmalarda İran’ın “stratejik üstünlük sağladığını” ve İsrail’in “yenilgiyi kabullenerek tek taraflı ateşkesi kabul etmek zorunda kaldığını” öne sürdü.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’e tek taraflı ateşkes dayatıldı. Düşmanın herhangi bir saldırısı olursak kararlı yanıt vereceğiz. İran İslam Cumhuriyeti, halkının basireti ve ordusunun gücüne güvenerek, her türlü saldırıya karşılık vermeye hazırdır. Düşman, her türlü yeni girişiminde pişman edici bir karşılık alacaktır.”

İsrail, hava sahasını yeniden uçuşlara açtı

İsrail, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle hava sahasını kapatmasının ardından yeniden uçuşlara açtı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in hava sahasını kapatmasından 3 saat sonra yeniden açtığı belirtildi.