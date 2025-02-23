İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki saldırılarını genişleterek 2002'den bu yana ilk kez tanklarla Cenin'e gireceğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da saldırılarını genişleterek bir tank tümeninin takviye için Cenin kentindeki saldırılara katılacağını açıkladı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak’ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, açıklamada, Cenin kenti yakınlarında köylere de saldırılar başlattığını bildirdi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İsrail tanklarının 22 yıl sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarında tankların görüldüğünü yazdı.

- İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.