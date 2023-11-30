İsrail ordusu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hamas'la ateşkesin "arabulucuların rehineleri serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında ve anlaşma şartlarına tabi olarak" devam edeceğini söyledi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “insani aranın” kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek.” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, “insani aranın” bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da “insani aranın” uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.