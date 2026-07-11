İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefr Tebnit beldesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenledi, Havle beldesinde ise evleri patlayıcılarla yıkmaya devam etti.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre İsrail’e ait İHA, Nebatiye'ye bağlı Kefr Tebnit beldesini iki kez hedef aldı.

İsrail İHA'ları ayrıca Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentinin Mecdel Zun beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdi; Havle beldesinde ise evleri patlayıcılarla yıkmaya devam etti.

Saldırılar ve yıkımlardaki can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi verilmedi.

- ⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 321 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.