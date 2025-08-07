İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, bir dizi hava saldırısıyla, Litani Nehri yakınlarındaki Deyr Seryan beldesinin kuzey kesimlerini hedef aldı.

İsrail ordusu Nebatiye'ye bağlı Deyr Seryan’da meskun mahallin yanında bulunan araçlar ile iş makineleri için kullanılan bir garajı bombaladı.

Saldırılarda yaralananların olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Deyr Seryan’a ikinci bir saldırı düzenlemesi nedeniyle itfaiye ve ambulans ekipleri bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadı.

İsrail savaş uçakları Deyr Seryan beldeleri arasındaki bölgeyi hedef alan bir dizi hava saldırısı düzenledi ve çok sayıda havadan ve karadan füzeler gönderdi. Deyr Seryan beldesinin yanı sıra El-Kantara beldelerinin çevresine yönelik şiddetli saldırılar düzenlendi.

Öte yandan, İsrail basınından Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki saldırılarının Hizbullah’ın "askeri altyapısı" olarak nitelendirdiği hedeflere yönelik olduğunu iddia etti. Haberde ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.