İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazıları Hayfa kentine isabet etti. İsrail'in de Tahran Emniyet Müdürlüğü ile bir öğrenci yurdunu hedef aldığı ve İran’ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığı bildirildi.

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak ülke genelinde sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.

Açıklamada, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.

Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette özellikle İsrail'in kuzeyinde saldırı alarmları çaldı.

- İran’ın İsrail’e fırlattığı füzelerden bazıları Hayfa kentine isabet etti

İran'dan akşam saatlerinde İsrail'e yönelik düzenlenen saldırıda bazı füzelerin kuzeydeki Hayfa ve güneydeki bazı bölgelere isabet ettikleri kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre Hayfa'da iki binada yangın çıktığını ve dört kişinin yaralandığını aktardı. Aynı şekilde güneydeki Lakhish bölgesinde de İran'dan atılan füzeler nedeniyle yangın çıktığı paylaşıldı.

Sosyal medyada, İsrail'in kuzeyinde çok sayıda noktada İran'dan atılan füzeler ile hava savunma sistemlerinden atılan füzelerin gökyüzünde ilerlerken ışık izi bıraktığı görüntüler paylaşıldı.

- İsrail, İran’ın batı bölgelerine hava saldırıları başlattı

İsrail ordusu İran’ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri, batı İran’daki onlarca karadan karaya füze hedefine yönelik bir dizi hava saldırısı başlattı.” ifadesine yer verildi.

- İran Dışişleri Bakanlığı ek hizmet binalarından biri isabet aldı

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail saldırısında bakanlığa bağlı ek hizmet binalarından birinin isabet aldığını bildirdi. İsrail'in İran'ın başkentine yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının da hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in başkente yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırının "mini dron" ile gerçekleştirildiği kaydedildi. Saldırı sonrası küçük çaplı hasara meydana geldiği ve bazı emniyet mensuplarının yaralandığı aktarıldı.

- İsrail, İran'ın başkenti Tahran’da öğrenci yurdunu hedef aldı

İsrail’e ait kamikaze insansız hava aracı Tahran’ın merkezindeki Keşaverz Bulvarı’nda bulunan bir öğrenci yurdunu hedef aldı. İran devlet televizyonunun haberine göre, saldırıda en az 20 kişi yaralandı. Öte yandan AA muhabirinin gözlemlerine göre Tahran’daki sivil yerleşim yerlerinde bulunan bir çok nokta İsrail saldırılarının hedef oldu. Başkentin kuzeyindeki Niyaveran semtinde bir apartman vuruldu.

- İran Sağlık Bakanlığı: İsrail’in saldırılarında 128 kişi öldü, 900 kişi yaralandı

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Tahran başta olmak üzere çeşitli kentlere düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında can kayıpları ve yaralılara dair ilk kez açıklama yayımladı. Buna göre, ülke genelindeki saldırılarda 128 kişi yaşamını yitirdi, en az 900 kişi de yaralandı.

- İsrail ordusu: İran’dan gönderilen füzelerin çoğu engellendi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e yönelik son bir saatte birkaç füze fırlatıldığı belirtildi. Füzelerin çoğunun engellendiği, düşen herhangi bir füze bilgisinin alınmadığı paylaşılan açıklamada, İsraillilere, İç Cephe Komutanlığının talimatlarını takip etmeye devam edilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Ordu önceki açıklamasında, İran'dan füzeler ateşlendiği duyurusunun ardından yapılan durum değerlendirmesi sonrası vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini bildirirken, acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da herhangi bir yaralanmaya ilişkin çağrı alınmadığını açıklamıştı.

- İsrail, İran'ın nükleer tesislerini ve hava savunma sistemlerini vurmakla tehdit etti

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde vurulan bölgeyi ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, açıklamalarda bulundu.

Katz, "Buradan Tahran'daki zorba diktatör (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'e açıkça söylüyorum: Eğer bu saldırılarla bizi diz çöktüreceğini sanıyorsa, yanılıyor. Mesajı ilettim. Yılanın başını ezeceğiz. Nükleer tesisleri ve hava savunma sistemlerini hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

İran rejimine ait stratejik hedeflerin de vurulacağını söyleyen Katz, bu saldırılarla İsrail’e yönelik tehditleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını savundu.

Öte yandan İsrail ordu radyosu, İran'ın bugün İsrail'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının, enkaz altından bir cesedin daha çıkarılmasıyla 7'ye yükseldiğini açıkladı.