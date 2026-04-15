ABD, Salı günü Washington'da görüşen İsrail ve Lübnanlı tarafların, "doğrudan müzakerelere başlama" kararı aldıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, iki ülkenin Washington büyükelçileri ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katıldığı görüşmeyi "tarihi" olarak niteledi, ve ABD'nin arabuluculuğunda uzun vadeli bir barış anlaşmasına varılmasını umut ettiklerini belirtti.

Görüşmede taraflar, Lübnan'da İran'ın desteklediği Hizbullah'ın etkisinin zayıflatılması için birlikte çalışmak üzerine anlaştı.

Pigott, Lübnan hükümetinin gücü yeniden tekeline almayı ve İran'ın ezici etkisini sonlandırmayı planladıklarını belirtti.

Lübnan tarafı ateşkes ve ülkedeki ciddi insani krizin hafifletilmesine yönelik somut adımlar atılması çağrısı da yaptı.

İsrail'in "tüm devlet dışı terör örgütlerinin" tasfiye edilmesi için Lübnan'la birlikte çalışmayı kabul ettiği, ancak ülkedeki saldırılarını durdurma konusunda açık bir taahhütte bulunmadığı aktarıldı.

Washington'dan yapılan açıklamada "ABD, İsrail'in devm eden Hizbullah saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını desteklemektedir" denildi.

İki taraf arasında 1993 yılından bu yana yapılan ilk doğrudan görüşmede Lübnan'ı büyükelçi Nada Hamadeh Moawad, İsrail'i de büyükelçi Yechiel Leiter temsil etti.

İsrail ve Lübnan arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

28 Şubat'tan bu yana İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle, Lübnan'da 1,2 milyon kişi; Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle de İsrail'in kuzeyinde on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Lübnan'da Hizbullah'ı hedef aldıklarını savunsa da, yerleşim merkezlerine yapılan saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Çatışmalar başladığından beri Lübnan'da 2 bin 55 kişinin, İsrail'de ise iki sivil ve 12 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran da ABD ile vardıkları ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını söyleyerek İsrail'in saldırılarının ateşkes ihlali olduğunu belirtti.

Görüşmenin ardından İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, üç ülkenin temsilcilerinin "denklemin aynı tarafında olduklarını keşfettiklerini" söyledi ve "Bu görüşmelerden alabileceğimiz en olumlu şeydi" dedi.

Büyükelçi "İkimiz de Lübnan'ı İran'ın hakimiyetindeki Hizbullah adlı işgalci güçten kurtarma konusunda hemfikiriz" diye de ekledi.

Görüşme öncesinde aralarında İngiltere, Fransa, İspanya ve Yunanistan'ın da yer aldığı 17 ülke, İsrail ve Lübnan'ın bu görüşmeleri bir fırsat olarak kullanarak kalıcı bir barışa giden yolda ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada "Lübnan halkı ve yetkilileriyle tam dayanışma gösteriyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hizbullah ise bu görüşmelere karşı çıktığını, sonuçlarını da tanımayacağını açıkladı ve binlerce destekçisiyle Beyrut merkezinde bir protesto örgütledi.