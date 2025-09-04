İsrail’de binlerce protestocu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun önünden aşırı sağcı hükümetten Gazze Şeridi'ne saldırıları derhal durdurarak esir takası anlaşmasına varması çağrısında bulundu.

İsrail’in aşırı sağcı hükümetinin derhal Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varması talebiyle binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki konutunun önünde toplandı.

Protestocular Başbakan Netanyahu'nun Gazze kentini işgal kararına karşı sık sık "Askeri baskı esirleri öldürüyor!" sloganları attı.

- İsrailli esirin annesinden Netanyahu'ya: "Bizi umursamıyorsun!"

Gazze'de tutulan İsrailli esir Nimrod Cohen'in annesi Viki Cohen, konuşmasında, Netanyahu'dan esirlerle dayanışmayı sembolize eden sarı kurdele rozetini yakasından çıkartmasını istedi.

Cohen, "Netanyahu, bizimle olduğunu söylemeyi bırak, çünkü gerçekten bizimle olsaydın ve bizi gerçekten umursasaydın, evde bir oğlum olurdu." dedi.

- Ateşkes isteyen protestocular Batı Kudüs'te tramvay seferlerini durdurdu

Netanyahu'nun konutunun önündeki esir takası protestosu sonrası yüzlerce İsrailli gösterici Batı Kudüs'teki bir tramvay durağını ulaşıma kapattı.

Hükümetin derhal anlaşma imzalaması ve Gazze'ye saldırılara son vermesi talebiyle sloganlar atan göstericilere polis tazyikli suyla müdahale etti.

Rayları oturarak tramvay seferlerini durduran protestocuları teker teker güç kullanarak çıkaran polis, eylemi "şiddetli bir isyan" olarak niteledi.

- Başbakanlık konutu yakınlarında protestolar sırasında bir araç yandı

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki konutu yakınlarında sabah saatlerinde esir takası anlaşması talebiyle düzenlenen protesto sırasında çöp konteynırlarının ateşe verilmesi sonucu bir araç yandı.

İsrail polisi, söz konusu olayda 60 ve 80 yaşlarındaki iki protestocu şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis, Netanyahu'nun evinin yakınındaki yakılan çöp konteynırından sıçrayan alevlerin bir arabayı yaktığını ve yakındaki binalarda yaşayanların tahliye edildiğini aktardı.

Benzer bir olay da Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nin dışındaki araba lastiklerinin ateşe verildiği kaydedildi.

- Netanyahu'dan "faşistler milisler gibi" çıkışı

Başbakan Binyamin Netanyahu, konutunun yakınlarında devam eden protestolar esnasında çöp konteynırları ve lastikleri ateşe veren göstericileri "faşistler gibi" davranmakla suçladı.

Netanyahu, akşam saatlerinde yayımladığı videoda, ateşkes ve esir takası talebiyle düzenlenen protestoların hükümete karşı "finanse edilmiş ve her türlü sınırı aşan protestolar" olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, kendisine ve ailesine yönelik her gün onlarca ölüm tehdidi aldığını ileri sürerek, "Tıpkı faşist milisler gibi, Başbakanlık Konutu olan evimi bir ateş çemberiyle çevreleyeceklerini söylediler.” dedi.

Polisin protestoculara karşı kanunları tatbik etmediği savunan Netanyahu, polisten daha sert bir yaklaşım sergilemesini beklediğini aktardı.

Başbakan Netanyahu, yanan aracın, İsrail'de bir dönem Maliye ve Adalet Bakanlığı yapmış olan Yaakov Neeman'ın torunu Yedek Binbaşı Yoav Bar İşay'a ait olduğunu ileri sürdü.

İsrail'de esir yakınları ve muhalefet, Başbakan Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması imzalamaya "kasıtlı" olarak yanaşmamakla ve Gazze kentini işgal kararıyla esirlerin hayatını riske atmakla suçluyor.