İsrail'de muhalefetin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarını devirme girişimi, meclisin feshi için sunulan yasa tasarısına koalisyon ortağı Ultra Ortodoks (Haredi) partilerin desteğini çekmesinin ardından Meclis'te gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, muhalefetin dün sunduğu meclisin feshine ilişkin tasarı ön oylamada 61'e karşı 53 oyla reddedildi.

Ön oylamadan kısa bir süre önce Şas Partisi ile Birleşik Tevrat Yahudiliği çatısı altındaki Tevrat Sancağı hükümetle Haredi öğrencilerin askerlikten muaf tutulması yönünde anlaşmaya vardıklarını ve meclisin feshedilmesine karşı oy kullanacaklarını duyurdu.

Haredi koalisyon üyelerinin destek vermesi halinde meclisten geçmesi mümkün olacak yasa tasarısı, Şas ve Tevrat Sancağı partilerinin son anda desteğini çekmesiyle yeterli çoğunluğa ulaşamadı.

Netanyahu hükümetinin iktidar koalisyonu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 68 milletvekiliyle temsil ediliyor. Meclisin feshedilmesi için çoğunluğun sağlanması yani en az 61 milletvekilinin onayı gerekiyor.