İsrail’in güvenlik sebeplerinden ötürü geçen günlerde İsrail hava yolu şirketlerinin Baf’a yönelik uçuşlarını yasaklamasının ardından, bu kez de İngiltere’nin Güney Kıbrıs’la alakalı olarak olası terör saldırılarına atıfta bulunduğu ifade edildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs’la İlgili Yeni Uyarı- İsrail’in Ardından Birleşik Krallık da Terör Senaryolarına Atıfta Bulunuyor” başlıklı haberinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek İngiliz turistler için bir seyahat uyarısı yayınladığını yazdı.

Habere göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs’a seyahat eden İngilizlerle ilgili olarak geçen perşembe günü yayımladığı söz konusu direktifte “İngilizleri ve İngiliz vatandaşlarını hedef olarak gören grup ve kişiler dahil olmak üzere, dünya çapında İngiliz vatandaşlarını ve Birleşik Krallık çıkarlarını etkileyebilecek büyük bir terör saldırısı tehdidi olduğu konusunda” uyarıda bulundu.

Yakın zamanda Güney Kıbrıs’ta bir terörizm geçmişi olmamasına rağmen, olası saldırıların ihtimal dışında tutulamayacağı belirtilen uyarıda, İngiliz turistlerin nerede oldukları konusunda tam anlamıyla bilgi sahibi olmaya çağrıldığı kaydedildi.

Uyarıda Orta Doğu’daki olaylar yüzünden çok az uyarıyla veya önceden haber verilmeden adanın çeşitli şehirlerinde gösteriler gerçekleştirilmesine dair bir senaryodan da söz edilirken, İngilizlerin, herhangi bir protesto etkinliği, siyasi toplantı veya yürüyüşle karşılaşmaları halinde bölgeyi terk etmeye çağrıldıkları kaydedildi.