İsrail'in Gazze Şeridi dahil olmak üzere bölgede son iki yılda düzenlediği saldırıların maliyetinin 76,3 milyar dolar olduğu açıklandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Maliye Bakanlığı verileri, Gazze Şeridi dahil olmak üzere saldırılar için yapılan askeri harcamaların son iki yılda 76,3 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu.

Habere göre, İsrail hükümetinin 2026 yılı bütçesinin açıklandığı basın toplantısında konuşan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Savunma Bakanlığını harcamaları verimsiz yönettiği gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdi.

Aşırı askeri harcamalara karşı verimlilik önlemleri alınması çağrısında bulunan Smotrich, önümüzdeki yıl bütçenin gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3,2'si oranında açık vermesini planladıklarını söyledi.

İki yılda bölgeye düzenledikleri saldırıların bugüne kadar ekonomiye 250 milyar şekel (76 milyar dolar) maliyetinin olduğunu, bunun 180 milyar şekelinin doğrudan savunma ve güvenlik ihtiyaçları için harcandığını belirten Smotrcih sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma bütçesi savaş öncesine göre önemli ölçüde daha büyük olacak, ancak mevcut seviyelerde kalmaya devam edemez... Bu konuda anlaşmalara vardık ve bunların ihlal edilmeyeceğini umuyorum."

Bu yılki savunma bütçesinin şimdiden 163 milyar şekele (49,7 milyar dolar) ulaştığını söyleyen Smotrich, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 4,5'ini oluşturmak kaydıyla 2026'da söz konusu meblağın yaklaşık 90 milyar şekel (27,4 milyar dolar) olmasının beklendiğini vurguladı.

İsrail Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Ilan Rom da basın toplantısında yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığını "müsrif" olmakla suçlayarak, askeri harcamaların yönetiminde yapısal değişiklikler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Rom, Savunma Bakanlığını kötü finansal yönetimle suçlayarak, yedek askerlik hizmeti için bütçenin "israf edildiğini" vurguladı.

İsrail'de 2024 bütçe açığı, Gazze Şeridi'nin yanı sıra Lübnan ve İran’a saldırılar neticesinde artan askeri harcamalar nedeniyle gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 6,9'una ulaşmıştı.

Maliye Bakanlığının duyurduğu takvime göre, 2026 yıllık bütçesi 4 Aralık'ta hükümetin onayına sunulacak. Bütçe daha sonra ocak başında ilk okuma, martta ise ikinci ve üçüncü okumalar için İsrail Meclisi’nin onayına sunulacak.

Yıllık bütçenin mart ayı sonuna kadar kabul edilmemesi halinde ülke seçimlere gidecek.