İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 16 Filistinli esiri aylarca süren işkence, kötü muamele ve tıbbi ihmalin ardından serbest bıraktığı belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) yapılan açıklamada, “16 Filistinli serbest bırakılarak Kissufim askeri kontrol noktasından Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi. Ekibimiz, aileleriyle iletişim kurmalarını ve yeniden bir araya gelmelerini sağladı.” ifadesi kullanıldı.

Kızılhaç'ın mart ayından bu yana 5'i kadın olmak üzere 290 Filistinlinin İsrail tarafından tek taraflı şekilde serbest bırakılmasına aracılık ettiği ve bu kişilerin Gazze'deki ailelerine kavuşmalarına yardımcı olduğu kaydedildi.

Öte yandan hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, esirler “İsrail hapishanelerindeki kötü gözaltı koşulları nedeniyle ciddi sağlık sorunları” yaşıyor.

Kaynaklar, esirlerin tıbbi müdahale için Aksa Şehitleri Hastanesi’ne sevk edildiğini ifade etti.

Esirlerin gözaltındaki durumuna dair resmi açıklama yapılmazken, serbest bırakılanlar, yetersiz beslenme ve İsrail hapishanelerindeki ağır fiziksel işkenceler nedeniyle çeşitli yaralanmalar yaşadıklarını aktardı.

Filistinli Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.