İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 97 artarak 54 bin 607’ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Gazze Şeridi, bu sene de bayrama "İsrail soykırımı" altında giriyor

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 97 ölü ve 440 yaralının getirildiği kaydedildi.

Ölenler arasında enkaz altından çıkarılan 2 kişinin de olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 13 bin 300 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 607’ye yaralıların sayısının da 125 bin 341’e yükseldiği bildirildi.

İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı okul bahçesindeki çadıra saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail’e ait insansız hava aracı, Han Yunus’un güneyindeki Hannavi Okulu’nda yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgedeki sağlık kaynakları, saldırı sonrası çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail tanklarının Han Yunus'un güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde sivillere ait evlere ateş açtığı, Gazze kentinin kuzeydoğu bölgelerinin de topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesini İHA'larla hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesini bomba yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, hastalar, sağlık personeli ve binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Aksa Şehitleri Hastanesinin çatısına 3 İHA ile saldırı düzenledi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma kaydedilmedi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

İsrail ordusu Batı Şeria’da Tammun beldesine ve Faria Mülteci Kampı’na baskınlar düzenledi

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Faria Kampı ve Tammun beldesine çok sayıda zırhlı araçla girerek mahalleleri kuşattığını belirtti.

İsrail güçleri bazı bölgelerde yolları iş makineleriyle tahrip ederken, sık sık silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Askerlerin Filistinlilere ait evlere baskın düzenlediğini ve burada arama yaparak eşyaları tahrip ettiğini ifade eden kaynaklar, bazı evlerin "askeri karargaha" dönüştürüldüğünü bildirdi.

10'dan fazla gözaltı var ve baskınlar sürüyor

Tubas'taki Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kemal Beni Avde, Tammun beldesinde çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail güçlerinin şu ana kadar, çoğu daha önce serbest bırakılmış eski tutuklular olmak üzere yaklaşık 10 Filistinliyi gözaltına aldığını, bunlar arasında bir kadının da bulunduğunu söyledi.

Beni Avde, Faria Mülteci Kampı’ndan da en az 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Baskınlar kapsamında ev baskınları, gözaltılar, yolların tahribi ve altyapının hedef alınması gibi yoğun ihlaller yaşandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2024'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına yönelik saldırlar başlatmıştı. İlk olarak Cenin Kampı’nda başlatılan saldırılar, zamanla Nur Şems, Tulkerim, Faria ve Tammun gibi bölgelere de yayılmıştı. Daha önce yaklaşık 10 gün süren bir saldırıların ardından bu iki bölgeden çekilen İsrail ordusu, saldırılarına yeniden başladı.

Gazze’deki katliamla eş zamanlı Batı Şeria’da şiddet tırmanıyor

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin koşulsuz desteğiyle Gazze Şeridi’nde yürüttüğü soykırım saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 179 bini aşkın Filistinliyi öldürdü veya yaraladı. 11 binden fazla kişi ise kayıp. Aynı dönemde, Batı Şeria’da da ordu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler saldırılarını artırdı.

Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçlerinin saldırılarında en az 1000 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 binden fazlası gözaltına alındı.