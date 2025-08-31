İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye bölgesine düzenlediği hava saldırıları, evlerde hasara ve geniş alanlarda yangın çıkmasına neden oldu.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Nebatiye’ye bağlı Ali et-Tahir ve Kefer Tebnit köylerindeki ormanlara 10 hava saldırısı düzenledi.

Haberde, “ateş kuşağına benzeyen” saldırıların Nebatiye el-Fevka beldesinin kuzeydoğu eteklerindeki Ali Tahir ve Debşa ormanlarını hedef aldığı belirtildi.

Saldırılar nedeniyle kayalar yollara savruldu, Kefer Tebnit-Hardali yolu ulaşıma kapandı. Nebatiye el-Fevka beldesindeki bazı evler ve Kefer Tebnit’teki dükkanlar zarar gördü.

Habere göre, daha sonra Nebatiye’ye bağlı Meyfedun’daki Darb el-Kamer yoluna bir İsrail füzesinin patlamadan düştüğü bildirildi. Yetkililer olay yerinde önlem aldı.

Haberde ayrıca, İsrail’in üç ay içinde aynı bölgeyi üçüncü kez şiddetli şekilde hedef aldığı vurgulandı. Bugünkü saldırılarda çok sayıda evde camlar kırıldı, pencerelerde çatlaklar oluştu.

İsrail’in saldırıları sonucu Ali Tahir beldesi çevresindeki ormanlarda büyük yangın çıktı. Lübnan Sivil Savunma ekipleri, İslami Sağlık Otoritesi ve İslami Mesaj İzcileri yangınları kontrol altına almak için müdahale etti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin Lübnan’ın güneyinde “askeri altyapıyı” hedef aldığını, bunlar arasında Hizbullah’ın Şakif Dağı’ndaki bir üssünün de bulunduğunu duyurdu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.