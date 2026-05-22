İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir yaralıya müdahale için giden ambulans ekibine saldırısında 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr ile Burc Rahhal beldelerini birbirine bağlayan yol üzerinde bir motosikleti hedef aldı.

Saldırının ardından, sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi.

Ancak İsrail'e ait İHA, sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmaya çalıştığı sırada yeniden saldırı düzenledi.

Emel Hareketi'yle bağlantılı Risale kurumunun sivil savunma ve ambulans biriminden yapılan açıklamada saldırıda 2 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yaralıların Sur kentindeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İsrail’in ateşkese rağmen gece saatlerinde Sur kentine bağlı Hanavay beldesinde bulunan sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 sağlık görevlisi yaralanmıştı.

Böylece gece saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.