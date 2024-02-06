Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı.

Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler yere yattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek veriyor.

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından meydana giderek olay yerinde inceleme yaptı.

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- Saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlendi

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın iki kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği olayla ilgili yayın yasağı kararı aldı.

- Adliyeye girişler kontrollü sağlanıyor

İstanbul Valisi Davut Gül ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olayın ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek saldırının gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri adliye binasının C kapısı girişinde inceleme yaparken, polis ekiplerinin çalışmaları nedeniyle saldırının yaşandığı meydana ise vatandaşların giriş çıkışına izin verilmiyor.

Polis kontrol noktasının yakınında bulunan C kapısından adliye binasına giriş çıkış yapılmasına da izin verilmiyor. Binanın diğer taraflarındaki B ve D kapılarından ise kontrollü olarak giriş ve çıkış sağlanıyor.

Ekiplerin, adliye çevresi ile metrobüs girişinde aldıkları güvenlik tedbirleri devam ediyor.