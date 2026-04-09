Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün 34 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “dün İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini” belirtti.
Gürlek, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 273 zanlı hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.