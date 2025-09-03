İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul Çekmeköy'de aralarında husumet olduğu iddia edilen M.C.G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Şüpheli M.C.G. yakalandı.

Söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"03.09.2025 günü saat:21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."