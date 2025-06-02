Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerinde kritik toplantı Çırağan Sarayı'nda tamamlandı. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Toplantı olumsuz geçmedi" açıklamasını yaptı. Zelenski'den de esir takası mesajı geldi.

Ukrayna ve Rusya heyetleri, ateşkes müzakereleri için bugün İstanbul'da masaya oturdu.

Görüşme Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye-Rusya- Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında saat 14.50'de başladı.

Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katıldı.

Rusya heyetinde şu isimler yer aldı:

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskii, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Baş İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov.

Ukrayna heyetindeki isimler ise şu şekilde:

Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün NATO’nun doğu ve kuzey kanadı müttefikleri ile Litvanya’nın başkenti Vilnius'taki zirveye katıldı.

Zelenski, burada yaptığı açıklamada, İstanbul’daki görüşmelerden hiçbir somut sonuç alınamaması halinde Rusya’ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Zelenski, "Bu durum, Avrupa Birliği’nin (AB) 18'inci yaptırım paketi ve ABD’den beklenen ve özellikle Başkan Trump’ın söz verdiği güçlü yaptırımların acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyar" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Rusya ve Ukrayna'nın yeni bir savaş esiri takasına hazırlandığını açıkladı. Ayrıca "Putin, saldırganlığını haklı çıkaracak hiçbir şey elde etmemeli" diye konuştu.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı, "Kiev, Moskova'ya yüzlerce kaçırılan çocuğun listesini verdi" açıklamasını yaptı.