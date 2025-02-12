İstanbul’da dün etkili olan kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor.

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentin yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de gün içinde yoğun kar geçişleri bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nın kuzeybatısında etkili olan yağışların, öğleden sonra Anadolu Yakası’na kayacağını bildirdi.

İstanbul’da dün belli noktalarda olağanüstü bir durum yokken, bazı ilçeler beyaza büründü.

Megakentte 20-30 kilometrede adeta iklim değişti.

Yer yer buz tutan yollarda kazalar meydana geldi. Pek çok sürücü ilerlemekte zorlandı.

Kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağış yüksek kesimlerde yer yer tipi şeklinde oldu.

İstanbul Valiliği, bugün kent genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

-İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruya göre, 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi, Küçüksu-İstinye, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.