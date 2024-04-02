İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın en alt katındaki işletmede çıkan yangında, 15 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır olmak üzere 8 kişi de yaralandı. İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul Valisi Gül, "Yangın söndürüldü. Olaydan etkilenen 23 kişi var" dedi.

Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan 16 katlı binanın zemin katındaki eğlence mekanında tadilat kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye yangına müdahale başlattı.

inanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

Yangın nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği 7'si ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. İstanbul Valiliği, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Olaydan etkilenen 23 kişi var"

İstanbul Valisi Davut Gül, yangının ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Gül, yangından 23 kişinin etkilendiğini söyleyerek, "Yangının çıkış sebebi belli değil. Olay yerinde ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalarını yapıyor" dedi.

Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

"Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altı eğlence mekanı için kullanılıyormuş. Olay yerinde ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalarını yapıyor. Hepimizin başı sağolsun. Olaydan etkilenen 23 kişi var. 1987'de aldığı ruhsat var, 2018 yılında ruhsatı da yenilenmiş mekanın. Yangın söndürüldü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.