Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç TV, ilkeli ve tarafsız yayıncılığı ile sadece ülkemizde değil izlendiği her ülkede takdir ediliyor.

28’inci yaşını kutlayan Kıbrıs Genç TV’ye yeni bir ödül daha geldi.

İstanbul İş insanları Derneği, Kıbrıs Genç TV’nin ilkeli yayıncılığını ödüllendirerek ‘Kıbrıs Yılın İletişim Markası’ ödülüne layık gördü.

Türkiye BrandSummit Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş Birinci Medya Grubu Başkanı Ertan Birinci’ye gönderdiği yazıda, iş, ekonomi, basın, televizyon ve cemiyet dünyasının zirvedeki isimlerinin katılımı ile gerçekleşecek etkinlikte Kıbrıs Genç TV’ye ödülünün takdim edileceğini belirtti.

İstanbul İş İnsanlarının düzenlediği ve marka zirvesi olarak bilinen dokuzuncu Türkiye BrandSummit etkinliği 10 Haziranda İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Zorlu Center Rafles Hotelde yer alacak etkinlikte Kıbrıs Genç TV’ye Kıbrıs Yılın İletişim Markası Ödülü takdim edilecek.

İhlas Haber Ajansı tarafından canlı olarak yayınlanacak törenin sunuculuklarını Mehmet Aydın ve Işık Açıkkar yapacak. Kokteyl ile başlayacak etkinlik ödül töreni ile devam edecek.