İstatistik Kurumu 2023 yıl sonu projeksiyon nüfusu, 257 bin 789 erkek, 218 bin 425 kadın olmak üzere toplam 476 bin 214 olarak duyurdu.

İstatistik Kurumu, son veriler ışığında revize edilen KKTC yeni projeksiyon nüfusunu açıkladı. Açıklamada, söz konusu projeksiyonun 2011 Konut ve Nüfus Sayımı sonuçlarına göre yapılan nüfus projeksiyonlarının kayıt sistemlerinden elde edilen göç verilerinde meydana gelen değişimler dikkate alınarak, idari kayıtlarda yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen mevcut göstergeler kullanılarak hazırlanan varsayımlar doğrultusunda üretildiği kaydedildi.

Ülke nüfus projeksiyonun ulusal ve uluslararası ihtiyaçları karşılamak amacıyla iyileştirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu çalışmanın Türkiye İstatistik Kurumunun bu konudaki uzman katılımcılarının da içerisinde bulunduğu bir çalışma grubu tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, “KKTC 2019-2023 Yıl Sonu Projeksiyon Nüfus” şu şekilde paylaşıldı:

“Nüfus, 2019 yılında 227 bin 56'sı erkek, 193 bin 500'ü kadın toplam 420 bin 556; 2020 yılında 225 bin 306 erkek, 194 bin 504'ü kadın toplam 419 bin 810; 2021 yılında 242 bin 381'i erkek, 205 bin 887'si kadın toplam 448 bin 268;

2022 yılında 250 bin 421'i erkek, 212 bin 326'sı kadın, toplam 462 bin 747; 2023 yılında 257 bin 789'i erkek, 218 bin 425'i kadın toplam 476 bin 214”

Bundan sonra kurumun yayımlayacağı nüfus bilgilerini içeren hesaplamalarda revize edilen projeksiyonun kullanılacağı kaydedildi.

- “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin tam kurulmasıyla daha detaylı projeksiyonlar üretilecek”

Açıklamada, çalışmaları devam eden Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin (ADNKS) tam olarak kurulması ile yerleşim yeri bazında nüfusun büyüklüğü ve nitelikleri hakkında güncel bilgiler elde edileceği ve bu sonuçlar temel alınarak daha detaylı nüfus projeksiyonlarının üretileceğine de işaret edildi.

İstatistik Kurumu’nun en önemli çalışmalarından biri olan nüfus projeksiyonlarının geleceğe yönelik politika üretmede büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

“Nüfus projeksiyonları geleceğe yönelik politika üretme noktasında büyük önem arz etmektedir. Mevcut nüfus eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu eğilimlerin devamı halinde gelecekteki nüfus yapısı hakkında tahminlerde bulunulması daha sağlıklı politikalar üretilmesini sağlar. Nüfus Projeksiyonları ile doğum, ölüm ve göç hareketlerinin eğilimleri kullanılarak nüfusun yapısı ile ilgili tahminler yapılmakta ve nüfus sayımları ve araştırmaların yapılmadığı ara dönemler için planlama ve idari kararların verilmesinde nüfus projeksiyonlar kullanılabilmektedir.”

Bunun yanında, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de nüfusta meydana gelebilecek beklenmedik değişimlerin projeksiyonların gerçek nüfustan uzaklaşmasına neden olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, nüfus yapısında önemli değişikliklerin meydana gelmesi durumunda projeksiyonların yeni eğilimlere göre revize edileceği belirtildi.