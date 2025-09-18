Big Creative Medya A.Ş. bünyesinde hazırlanan ve Genel Yayın Yönetmenliğini Uzman Klinik Psikolog Nur Ela Aşar’ın üstlendiği İş’te Kıbrıs dergisi, Eylül–Ekim sayısıyla okuyucularıyla buluştu.

Daha önce “Big North Cyprus” projesi kapsamında, www.istekibris.com adresinde iş ve dijital haber platformu olarak yayın yapan İş’te Kıbrıs, artık basılı dergi formatıyla Kıbrıs’ın iş ve yaşam dünyasına ışık tutacak.

Kültürden Ekonomiye Geniş Bir Perspektif

Kuzey Kıbrıs’ın kültür-sanat, yaşam, magazin ve ekonomi alanlarını kapsayan dergi, Kıbrıs markalarının hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda doğru tanıtımını hedefliyor.

“Kıbrıs İçin Yola Çıktık”

Genel Yayın Yönetmeni Nur Ela Aşar, derginin çıkış amacını şu sözlerle dile getirdi:

“Kıbrıs için yola çıktık. Hedefimiz, Kıbrıs’ı Türkiye ve dünya vizyonuna en doğru şekilde anlatmak. Kıbrıs’ın iş ve ekonomi vizyonunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”

Kıbrıs Business Forum Başlıyor

Dergiyle eş zamanlı olarak hayata geçirilen Kıbrıs Business Forum da, Kıbrıs iş dünyasının stratejik buluşma noktası olacak. Forum sayesinde Kıbrıs ve Türkiye markaları arasında güçlü iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.