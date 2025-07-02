İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle bugün 2 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 4'e yükseldi.

Ülkede geçen hafta sonundan bu yana etkisini arttırarak sürdüren ve pek çok bölgede 35 derecenin üzerinde seyreden sıcak hava, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Sardinya Adası'nın Budoni beldesindeki plajda 75 yaşındaki kişi ile San Teodoro beldesindeki bir plajda 60 yaşındaki bir kişi, aşırı sıcaktan fenalaşıp hastaneye kaldırılamadan hayatını kaybetti.

Sardinya Adası'nda yaşamını yitirenlerle ülkede hafta başından bu yana ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Ülkede önceki günlerde biri Palermo, biri de Bologna'da olmak üzere 2 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Bu arada, etkisi süren aşırı sıcaklar sebebiyle İtalya Sağlık Bakanlığı, güneşten korunma yöntemleri yayınlamayı sürdürürken, bugün için aralarında Roma ve Milano’nun da olduğu 18 kentte yüksek sıcaklıklar dolayısıyla "kırmızı alarm" ilan etti.

Bakanlık söz konusu 18 şehir için "kırmızı alarm" durumunun yarın da geçerli olduğunu bildirdi.

Ülkede, Lombardiya, Emilia-Romagna, Abruzzo, Veneto, Basilicata gibi çok sayıda bölgede, bölgesel yönetimlerin 31 Ağustos'a kadar günün en sıcak saatleri olan öğlen 12.30 ile 16.00 saatleri arasında açık havadaki çalışmaların durdurulmasını kararlaştırdığı bildirildi.