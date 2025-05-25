İtalya'nın birçok kentinde Gazze'deki can kayıplarına dikkat çekmek için beyaz çarşaflı eylemler başladı.

BBC'de yer alan habere göre, Başkent Roma'nın yanı sıra Milano, Floransa, Bologna gibi çok sayıda şehir ve kasabada dün balkonlara, pencerelere kefen simgesi olarak beyaz çarşaf ve örtüler asıldı.

Kampanyaya öncülük edenler, Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısına atıfla 50 bin çarşaf asılmasını amaçlıyor.

Açık bir mektupla eylemi başlatanlardan akademisyen-yazar Tomaso Montanari, en az 200 belediyeden katılım geldiğini söyledi. Montanari eylemin amacını, "Herkes görsün diye, kimse 'bilmiyordum' demesin diye" şeklinde açıkladı.

"Gazze için 50.000 kefen" eylemi kapsamında bazı belediye binalarına da beyaz örtüler asıldı. Ülkede gelecek ay Gazze için yürüyüşler planlanıyor.