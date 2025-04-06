İtalya'da on binlerce kişi, Avrupa Birliğinin (AB) geçen ay kamuoyuna duyurduğu "yeniden silahlanma planı"nı protesto etti.

Muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) çağrısıyla çok sayıda kişi, başkent Roma'nın işlek noktalarından Vittorio Emanuele Meydanı'ndan Fori Imperiali Caddesi'ne kadar yürüdü.

Göstericiler, yürüyüş sırasında Avrupa'nın yeniden silahlanma planına "hayır" diyerek karşı çıktı. Bir grup gösterici, "Silahlara milyarlarca avro harcanmasına hayır" yazılı döviz açtı.

Gösteriye katılan Filistin destekçisi bir grup da "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu durdurun" yazılı pankart ve Filistin bayrağı açarak, "Soykırımı durdurun" şeklinde slogan attı.

Yürüyüşün sonundaki mitingde konuşan M5S lideri ve eski Başbakan Giuseppe Conte, "Bugün Avrupa'nın yeniden silahlandırılması için 800 milyar avronun israf edilmesine yüksek sesle ve net şekilde hayır deniyor, çılgınlık." dedi.

Conte, Başbakan Giorgia Meloni'nin Avrupa'nın yeniden silahlanma planına parlamentodan hiçbir yetki almadan onay verdiğini belirterek, "Bu, hükümetin tarihe geçecek bir başka başarısızlığıdır." diye konuştu.

M5S lideri, bugün inşa ettikleri alternatifin merkezinde silahlanmaya "hayır", sağlık ve eğitime kaynak ayrılmasına "evet" olduğunu söyledi.

Conte, göstericilerle beraber "Yeniden silahlanmaya hayır" şeklinde slogan attı.

M5S kaynaklarına göre, AB'nin yeniden silahlanma planına karşı düzenlenen yürüyüşe 80 binin üzerinde kişi katıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 4 Mart'ta Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, hazırladıkları Avrupa'nın yeniden silahlanması planı ile yaklaşık 800 milyar avroluk savunma harcamasının harekete geçirilebileceğini açıklamıştı.