İtfaiye Müdürlüğü, yangın riskini önlemeye yardımcı olacak tedbirler yayımlayarak, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında, temizlik ve ısınmak maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, özellikle hava sıcaklıkların arttığı yaz aylarında çakmak, taşınabilir şarj cihazı (power bank) v.b. gibi eşyaların araç içerisinde güneş altında bırakılması halinde ısınıp alevlenerek yangına sebep olabilecekleri uyarısında bulunuldu.

-“Sızdırmazlık testi yapılmalı”

Gaz ocakları ve gaz ile çalışan soba ve şofbenlerin tüp bağlantı hortumlarını yılda birkaç kez sabun köpüğü kullanarak, sızdırmazlık testi yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, yıpranmış hortumların değiştirilmesi, gaz hortumlarının uzunluğunun en fazla 1,5 metre olması ve hortumların her iki ucuna da gaz saatinin çıkış yeri ile soba veya gaz ocağının giriş kısımlarına kelepçe takılması uyarısı yapıldı.

Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrol dışına çıkıp yangına sebep olabileceği belirtilen açıklamada, ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uyma çağrısı yapıldı.

-Vatandaşlar 199 İtfaiye, 177 Orman Yangını veya 155 Polis İmdat hattına ulaşabilirler

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerinin yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Duman veya Ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen; 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.” ifadesi kullanıldı.

“Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız.” denilen açıklamada, yüksek akım tüketen elektrikli cihazları fişe takarak kullanma, katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kablolarını kullanmama ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazları çalışır durumda unutmamak gerektiği vurgulandı.

-Elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarının ihbarı için 188 Elektrik Arıza hattı

Açıklamada, “Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budamanın yapılacağı yerde yangın söndürme ekipmanları bulundurulması gerekmektedir.” denildi.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarının ihbarı için 188 Elektrik Arıza hattının araması tavsiyesinde bulunuldu.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yaptırılması gerekliliğinin hatırlatıldığı açıklamada, aksi halde meydana gelecek olan yakıt sızmalarının, kısa devrelerin ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, araç içerisinde, işyeri ve evlerde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi gerektiği vurgulandı.