Polis, dün saat 10.15 sıralarında, Gazimağusa Limanı’nda, yurt dışından gemi ile gelen S.E.(E-36)’nin kullanımındaki tır araçta Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı ve ithali yasak olan 12 adet karton koli içerisinde, 4200 adet cinsel gücü artırıcı jel ilaç tespit edildiğini duyurdu.

Olayın bugün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklandı.