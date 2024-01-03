İyi Parti'de, 2023 yılında üst yönetimden ve Meclis grubundan etkin isimler partiyle yollarını ayırdı.

Meclis'teki son ayrılık haberi Ankara milletvekili Yüksel Arslan'dan geldi. Daha önce de milletvekilleri Nebi Hatipoğlu, Adnan Beker, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Mehmet Salim Ensarioğlu farklı sebeplerle istifalarını açıklamışlardı. Bunlarla birlikte İyi Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 38'e düştü.

Partinin üst yönetiminden ve yerel yönetim birimlerinden de dikkat çeken istifa haberleri geldi. Genel İdare Kurulu üyesi Ece Güner ve Bahadır Erdem, ittifaksız seçim kararına karşı çıkarak istifa açıklaması yaptı. Ahat Andican ve Aytun Çıray gibi birçok eski milletvekili de partiden istifa etti.

İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkan vekilliğinden istifa eden İbrahim Özkan, 5 meclis üyesiyle birlikte partiden ayrıldı.

100'ün üzerinde başkan adayı açıklandı

İstifaların sürdüğü İyi Parti'de bir yandan da yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Parti'nin yol haritasının ne olacağı ise merak ediliyor. Bugüne kadar 4 büyükşehir, 12 il, 100'ün üzerinde ilçe ve beldenin belediye başkan adayı açıklandı. Ancak "İyi Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları kimler olacak?" sorusu hala yanıt bulmadı.

Ankara ve İstanbul için özel görüşme

Parti kaynakları, Meral Akşener'in iki büyükşehir adayını belirlemek için geçen hafta itibarıyla özel görüşmeler yapmaya başladığını ifade ediyor. İki büyükşehir için seçmende karşılık bulabilecek isimlerin araştırıldığı belirtiliyor. Ocak ayı bitmeden İstanbul ve Ankara büyükşehir adayının açıklanması planlanıyor.

Yerel seçim için kampa girilecek

İyi Parti, yerel seçim için 13-14 Ocak'ta kampa girecek. İstişare kampına parti üst yönetimi ile yerel yöneticiler katılacak. Partililer, seçim süreci ve hazırlıklarla ilgili görüşlerini dile getirecek. Edinilen bilgiye göre kampın amaçlarından biri de istifalarla sarsılan partide moral ve motivasyon sağlamak.