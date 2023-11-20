İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Konuyla ilgili partiye dilekçe verdiğini ancak kendisine dönüş yapılmadığını söyledi. O iddialara ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Dikbayır’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddia edilen Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Hakkındaki iddiaların araştırılması için partisinin Disiplin Kurulu'na dilekçe verdiğini, ancak henüz İyi Parti'den kendisine dilekçesiyle ilgili geri dönüş yapılmadığını söyledi.