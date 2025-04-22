Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Gazeteci Ayşemden Akın’ın Cemil Önal ile yaptığı röportajla ortaya çıkan iddialar üzerine açıklama yaparak Halil Falyalı ile ilişkisi olan siyasilerin isimlerinin açıklanmasını talep etti.

İzcan açıklamasında “Türkiye çalkalanırken buradaki siyasilerin dut yemiş bülbüle dönmesi kabul edilemez.” ifadelerini kullandı, “Ayşemden Akın’ı bu kumpasta adı geçen Kıbrıslı Türk siyasilerin ismini açıklamaya çağırıyoruz.” dedi.

“Kurulan sistem bugün hiçbir şey olmamış gibi faaliyet yürütüyor.” diyen İzcan, iddialar karşısında polis ve savcılığı göreve davet etti.

İddialar ortada dolaşırken, sessiz kalan siyasi yetkili ve kurumların, sorumluluktan kurtulamayacağını söyleyen İzcan, “Yarattıkları eserler ile övünenler tarih önünde hesap vermekten kurtulamayacak.” diye konuştu.