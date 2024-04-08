Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP-DP-YDP hükümetinin et fiyatları ile ilgili aldığı narh koyma kararının “fiyaskoyla sonuçlandığını” savunarak, “ Bu kaçıncı fiyaskonuz ?“ diye sordu.

İzcan, yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce ekmek, meyve ve sebze fiyatları ile ilgili benzer kararların da başarısızlıkla sonuçlandığını öne sürerek, “Şaşkın ve ne yaptığını bilmez bir hükümetle karşı karşıyayız. “ dedi.

Bayram üstü vatandaş et almak için Güney Kıbrıs’a yönelirken, kasap ve vatandaşlar arasında gerginlikler yaşandığını, birtakım kasapların yasa dışı davranışlar sergilediğini öne süren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kuzey’deki esas sorunun izlenen yanlış ekonomik politika olduğunu ileri sürdü.

Hükümetin üretimi yok etmesi ve maliyetlerin fiyatlara yansımasıyla kaosa neden olduğunu iddia eden İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun kurtuluşunun, üretime dayalı ekonomik modelle, dünya ile kucaklaşarak, barış ve demokrasiye ulaşmaktan geçtiğini vurguladı.