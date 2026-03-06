Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs'ın bölge barışına hizmet eden bir barış adası olması gerektiğini belirtti.

İzcan, ABD ve İsrail’in, İran’a saldırmasıyla başlayan savaşın, Orta Doğu ülkeleri ve Kıbrıs’ı içine alacak şekilde genişlemesinin "tehlikeli bir hal" aldığını dile getirdi.

İzcan, yazılı açıklamasında, İngiliz üslerinin varlığının da Kıbrıs’ı "ateşe attığını" kaydetti.

İngiliz üslerinin soğuk savaş döneminden kalma, Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmalarına zorla empoze ettirildiğini dile getiren İzzet İzcan, üslerin kaldırılması vaktinin geldiğini belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin uluslararası hukukun yanında olması gerektiğini dile getiren İzzet İzcan, ABD ve İsrail ile birlikte hareket etmenin Kıbrıs’ı "savaş alanına" çevireceğini söyledi.

“Kıbrıs halkı ortak vatan mücadelesini birlikte vererek yurdumuzu birleştirmelidir” diyen İzzet İzcan, “Kıbrıs bölge barışına hizmet eden bir barış adası olmalıdır” ifadelerini kullandı.