Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar ile Urla ve Bolu Göynük'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı, "Dün akşam Urla Çeşme'de makilik alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgara rağmen ekipler alevleri söndürmeyi başardı" dedi.

Yumaklı perşembe gününden beri 247 yangına müdahale edildiğini ve bunlardan 241'inin kontrol altına alındığını belirterek, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok." dedi.

Yumaklı, Muğla'da, Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesinin Karadere mevkisinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarını helikopterle izledi.

Yumaklı, alevlerle mücadelenin sürdüğü beş bölgenin tümünde yangınların kontrol altına alınmaya yakın olduğunu belirtti.

Bunlar, İzmir- Menderes; Aydın - Bozdoğan, Manisa - Gördes, Karabük -Ovacık ve Uşak - Eşme yangınları.

Yumaklı, bu yangınların kontrol altına alınmaya yakın olduğunu belirtti.

-Gözaltına alınan 22 kişiden 9'u tutuklandı

Diğer yandan Muğla'nın iki ilçesinde pazar öğlen saatlerinde başlayan yangınlar etkisini sürdürdü.

Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda eş zamanlı çıkan yangınlar rüzgarın etkisiyle kısa sürede ilerledi.

Yatağan'da alevlerin yayıldığı bölgedeki bin küçükbaş hayvanın tahliyesi için ekipler çalışma yaptı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yatağan'da bir mahallenin tedbir amaçlı boşaltıldığını açıkladı ve Ula ilçesindeki yangınlara ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

Akbıyık, "Yatağan ilçemizdeki Nebiköy Mahallemizi tedbir amaçlı boşaltıyoruz. İki büyük yangınımız devam ediyor. Temennimiz yangınları bir an önce kontrol atına alıp, söndürmek." dedi.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili incelemeler sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12-17 Ağustos'ta Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi verdi.

Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların titizlikle ve çok yönlü sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

- Yumaklı: “İzmir Karşıyaka'da yangının sebebi piknik ateşi”

İzmir'de 15 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın dördüncü gününde kontrol altına alındı.

Yerleşim yerleriyle sanayi sitesine sıçrayan yangın üç mahallenin de boşaltılmasına neden olmuştu.

Yumaklı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu yangının piknik yapan kişilerin yaktığı ateşten çıktığını, konuyla ilgili üç kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, herhangi bir can kaybının olmadığı İzmir'deki yangınlarda 16 evin yandığını, 87 evin, 45 işyerinin ve bir hayvan barınağının tahliye edildiğini söyledi.

Yumaklı, Pazar günü Karşıyaka ve Urla'da yangının kontrol altına alındığını; Menderes'te de yangının kontrol alına alınmak üzere olduğunu söyledi.

Kırsal, açık alanlar ve orman alanları dahil bu yangınlardan yaklaşık 1600 hektarlık bir alanın etkilendiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, X üzerinden Cumartesi günü öğle saatlerinde yaptığı paylaşımda, Karşıyaka'daki yerleşim alanlarına yakın yangınların kontrol altına alındığını ancak bazı ormanlık alanlarda yangınların devam ettiğini söyledi.

-Manisa'da yangın beşinci gününde

Yumaklı, "Manisa Gördes yangınını söndürme çalışması büyük oranda tamamlandı ancak gece soğutma çalışmaları devam edecek" dedi.

Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 14 Ağustos'ta başlayan, rüzgar ve arazi koşulları nedeniyle yayılan alevler Salihli ve Gölmarmara ilçesi sınırlarına ulaşmıştı.

Yangın alanında kalan Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahalleleri tahliye edilmişti.

Aydın'da Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam etti. Yangın nedeniyle Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda Perşembe günü başlayan yangın Pazar günü kontrol altına alındı.

Bakan Yumaklı Bolu'daki yangının anızdan kaynaklı çıktığını söylemişti.