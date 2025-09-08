İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı. Saldırganın 16 yaşında olduğu bildirildi.

SALDIRGAN 16 YAŞINDA İDDİASI

Pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırının failinin 16 yaşında olduğu iddia edildi.

Saldırının neden gerçekleştiği konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis saldırganı gözaltına alırken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılar bölgede inceleme yaptı.