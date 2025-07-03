Japonya'nın güneybatısında Kagoşima eyaletindeki Şinmoe Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre Şinmoe Yanardağı'nda yerel saatle 13.50 sularında patlama meydana geldi ve 5 bin metre yükseğe kül püskürdü.

Küller büyük ölçüde Miyazaki eyaletindeki Takaharu bölgesine yayıldı.

Yanardağdan yükselen küller en son Nisan 2018'de bu seviyeye ulaşmıştı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yanardağın çevresindeki yerleşim bölgelerinde ölen ya da yaralanan olmadı.

JMA, alarm durumunu "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltti.

Şinmoe Yanardağı, ülkenin Kyuşu bölgesinde Kagoşima ve Miyazaki eyaletleri arasında konumlanıyor.