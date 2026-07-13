Dünyaca ünlü Jurassic Park filmlerinde canlandırdığı Dr. Alan Grant rolüyle hafızalara kazınan Yeni Zelandalı aktör Sam Neill, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Neill'in sosyal medya hesabından ailesi tarafından vefatına ilişkin yapılan açıklamada, sanatçının ölümünün ani ve beklenmedik olduğu belirtildi.

Açıklamada, Avustralya'nın Sydney kentinde sevdiklerinin yanında yaşama gözlerini yumduğu belirtilen Neill'in, ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Jurassic Park üçlemesinin ilk ve üçüncü filmlerinde Dr. Alan Grant karakterine hayat veren 78 yaşındaki Neill, sinema kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülmüştü.

2023'te kanser teşhisi konulan Yeni Zelandalı aktör, gördüğü tedavinin ardından nisanda yaptığı açıklamada, hastalığı yendiğini duyurmuştu.