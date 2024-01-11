Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Lefkoşa Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilim Merkezi’nin çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerle de bir süre sohbet eden Bakan Kacır, lise öğrencilerinin talebi olan Tekno Fest Bilim Yarışmalarına katılabilmesine destek vereceğini kaydetti.

Kacır, TÜBİTAK yayınlarının düzenli olarak Bilim Merkezi’ne gönderilmesinin önünü açacağını da söyledi.