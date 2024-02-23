Esentepe girişinde denizin hemen üstünde kurduğu barakayla kadın girişimcilere örnek bir isim o…

Adı Ebru Çolak… Aslen Adana’lı… Kurduğu minik barakayla “Ebruli Büfe” ismiyle markalaşan bir kadın…

Girne’den Tatlısu’ya ya da Tatlısu’dan Girne’ye giderken küçük bir mola verebileceğiniz enfes bir mekanı işletiyor…

Her türlü sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra acıkmışsanız karnınızı da doyurabileceğiniz mekanda, “Ebruli Büfe” özellikle köfte konusunda iddialı

Esentepe köy girişinde kendi hayalini gerçekleştiren ve girişim yapmak isteyen bütün kadınlara cesaret vermesi gereken bir öykü aslında Ebruli Büfe..