Kadir Gecesi’nde Creditwest Bank katkıları ve Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonu ile iftar yemeği düzenlendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Merkez Lefkoşa’daki yemeğe Başbakan Yardımcısı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

-Zeheer

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, geçen yıl başlattıkları iftar organizasyonunu bu yıl da sürdürmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı. Paylaşmanın bereketi artırdığına inandıklarını söyleyen Zaheer, organizasyona katkı koyanlara teşekkür ederek, herkesin Ramazan ayını kutladı.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, Kadir Gecesi’nde dayanışma içinde bir araya gelmenin önemine değindi. İkinci kez Creditwest Bank ile birlikte iftar düzenlediklerini belirten Harmancı, Ramazan dahil yaşamın her evresinde paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.