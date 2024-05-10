Kamacıoğlu Grup yeni markası Aux Air Conditioner’ın tanıtım lanmasmanı Lefkoşa Concorde Tower’da gerçekleştirdi.

Kamacıoğlu Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Doğukan Kamacıoğlu lansmanda gerçekleştirdiği konuşmada Aux firmasının Kıbrıs ile direkt bir bağlantı yaparak KKTC ‘ye getirdiklerini kaydetti.

Kamacıoğlu, bu toprakları tanıtmak için gerekli olan her türlü adımı atacaklarını söyledi.

Kamacıoğlu şirketler grubu direktörü Ali Kamacıoğlu bu ticaretin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Aux Air Conditioner satış pazarlama müdürü Mustafa Çağtay Küpeli yeni bir hikayenin başladığını kaydederek itibarlı ve başarılı bir şekilde bunu devam ettirmek istediklerini söyledi.

Firmanın Doğu Avrupa satış pazarlama müdürü ise Air Conditioner’in Kuzey Kıbrıs piyasasındaki soğutma ve havalandırma alanındaki lider tedarikçi konumunu güçlendirerek ve devam ettirmek için çalışacakalarını kaydetti.