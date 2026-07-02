Kamu-İş XII. Olağan Genel Kurulu üyelerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Yapılan seçimde mevcut Genel Başkan Ahmet Serdaroğlu, üyelerin yaklaşık yüzde 97'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

Genel kurulda yaptığı konuşma sık sık alkışlarla kesilen Serdaroğlu, üyelerin yoğun ilgisi ve desteği eşliğinde ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve enflasyona karşı mücadelenin yeni dönemde de kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) XII. Olağan Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurul boyunca salonda birlik ve dayanışma havası hâkim olurken, Genel Başkan Ahmet Serdaroğlu'nun konuşması üyelerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve sık sık alkışlarla kesildi.

Genel kurulda yapılan seçimlerde mevcut Genel Başkan Ahmet Serdaroğlu, üyelerin yaklaşık yüzde 97'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçilerek güven tazeledi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda uzun süre alkışlar yükselirken, üyeler destek sloganlarıyla Serdaroğlu'na yeni dönem için güçlü destek verdi.

"MÜCADELEMİZ MEYDANLARDAN GELİYOR "

Genel kurulda kapsamlı bir değerlendirme yapan Serdaroğlu, Kamu-İş'in sendikal mücadelesinin yıllardır meydanlarda ve direniş alanlarında verildiğini söyledi.

"Bizler buraya konforlu salonlardan, icazet makamlarından gelmedik. Çalışma Bakanlığı önünde kurduğumuz direniş çadırlarından, Başbakanlık önünde yaktığımız mücadele ateşinden ve Meclis barikatlarının ön saflarından geldik." diyen Serdaroğlu'nun konuşması salondaki üyeler tarafından sık sık alkışlarla kesildi.

"MAAŞ ARTIŞI TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL"

Ekonomik gelişmelere de değinen Serdaroğlu, enflasyon kontrol altına alınmadığı sürece maaş artışlarının kısa sürede eridiğini belirtti.

"Maaş artışı tek başına hiçbir şeyi değiştirmez. Enflasyonu durduramazsak verilen artış kısa sürede eriyor." diyen Serdaroğlu, mevcut hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarını eleştirerek, "Dünyanın neresinde dört kez tüp gaza zam yapıldığı görülmüştür? Dünyanın neresinde yüzde 22 elektrik zammı yapılıp ardından yüzde 18 maaş artışı verilerek bunun yeterli olduğu söylenebilir?" ifadelerini kullandı.

"EYLEMDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Hak arama mücadeleleri nedeniyle zaman zaman eleştirildiklerini belirten Serdaroğlu, "Eyleme gittiğimizde eleştiriliyoruz ama biz emekçinin hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aynı şekilde devam edeceğim. Eğer bu çizgiden çıkarsam, bu kürsüden ilk ben söylerim." dedi. "Biz büyük bir aileyiz." sözleri de salondaki üyeler tarafından uzun süre alkışlandı.

MÜCADELE YENİ DÖNEMDE DE SÜRECEK

Yeni dönemde de emekçilerin haklarını korumak için kararlılıkla çalışacaklarını belirten Serdaroğlu, hayat pahalılığı ve çalışma yaşamındaki sorunlara karşı örgütlü mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Seçim sonuçlarının ardından teşekkür konuşması yapan Serdaroğlu, elde edilen sonucun örgütlü mücadelenin ortak iradesi olduğunu belirterek, "Bu güveni emek mücadelesini büyütmek için büyük bir sorumluluk olarak taşıyacağız." dedi.

Kendisine güçlü destek veren tüm üyelere teşekkür eden Serdaroğlu, yeni dönemin Kamu-İş camiasına ve tüm emekçilere hayırlı olmasını diledi.

Yoğun katılımla tamamlanan XII. Olağan Genel Kurul, birlik ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı, üyelerin Genel Başkan Ahmet Serdaroğlu'na hem konuşması boyunca hem de seçim sonucuyla güçlü destek verdiği bir atmosferde sona erdi.