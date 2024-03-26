 Kamuda Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında,  8 Nisan Pazartesi ile arife güne denk gelen 9 Nisan Salı'nın idari tatil verilmesi yönünde  alınan kararı Başbakan Ünal Üstel açıkladı.

Ramazan Bayramı’nın 10 Nisan’da başlayacağını kaydeden Üstel, bayram öncesindeki 1 buçuk günlük sürede kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını, bayram tatilinin 9 gün olacağını belirtti.

Başbakan Üstel, Ramazan Bayramı’nın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

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Öte yandan Ünal Üstel başkanlığında saat 16.00 sıralarında başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sürüyor.