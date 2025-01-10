Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

KAMUSEN’den yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2026 tarihleri arasını kapsayacak yeni sözleşmeye, KAMUSEN Başkanı Metin Atan ile TAŞEL Tedarik Zinciri İnsan Kaynakları Direktörü Gence Saygun imza attı.

Hem işveren hem de sendika temsilcileri, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olacağını belirterek, iş birliğinin devamını temenni etti.

Yeni sözleşme, çalışanların haklarının güçlendirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik maddeleri kapsıyor.