Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın dün açıkladığı üç maddelik talebine destek belirtti.

Atan yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek'te yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak "Beklentimiz çok nettir: çalışanların can güvenliği sağlanmalı, sendikal ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklara saygı gösterilmeli, liyakat ve şeffaflık esas alınmalı, kurumda çalışma barışı yeniden tesis edilmelidir" dedi.

KIB-TEK çalışanı Arif Özkıraç’ın yaşadığı iş kazasının, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin bir kez daha gündeme geldiğini belirten Atan, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin hiçbir koşulda ikinci plana atılamayacağını, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklara saygı gösterilmesi ve kurum içerisinde çalışma barışının yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Atan, sorunlar büyümeden taraflara diyalog masasında bir araya gelmesi çağrısı yaptı.

Çalışanların kazanılmış haklarının korunması, terfi ve istihdam süreçlerinin şeffaf, eşit ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, çalışma barışının temeli olduğuna işaret eden Atan, "Yönetim ile çalışanlar arasında güven ortadan kalkarsa bunun bedelini yalnızca kurum çalışanları değil, toplum da öder” dedi.

KIB-TEK binasında basın emekçisi Ahmet Karagözlü’nün görevini yapmasının engellenmesi ve bu süreçte telefonunun zarar görmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Atan, "Olayların ne kadar gergin olduğu fark etmeksizin herkes görevini ve sorumluluğunu bilmek zorundadır. Gazetecinin kamusal bir olayı takip etmesi engellenemez. Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarıdır" dedi.

Atan, KIB-TEK’in siyasi veya kişisel hesaplaşmaların değil, kamu yararının esas alınması gereken stratejik bir kurum olduğunu da kaydetti.